Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer La Foire au troc et aux puces organisée par l’Ecole Diwan de Carhaix est devenue un rendez-vous incontournable de l’été. Entre 4000 et 5000 promeneurs et collectionneurs viennent ainsi à la rencontre des 150 particuliers qui vident ainsi leurs greniers . Les exposants viennent vendre leurs vêtements , objets , jouets , livres …

Crêpes, boissons, animation sur place.

