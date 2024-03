Foire au jambon Troyes, jeudi 28 mars 2024.

Foire au jambon Troyes Aube

Au programme



> Dégustations, vente et restauration par les commerçants des Halles mais aussi par des exposants spécialisés en cochonnaille en extérieur ;

> Des plats cuisinés, des gourmandises sucrées, salées, des boissons variées que vous pourrez consommer sur place, sous le barnum de l’espace de restauration partagé ;

> Food trucks.



Côté animations



> Afin de faire écho à la foire à la ferraille médiévale, quelques stands valoriseront les métiers anciens avec des démonstrations ;

> Défilé de la Confrérie des Chevaliers de la Prunelle de Troyes ;

> Animation musicale avec Gildas et ses prunelles (de 12h30 à 14h30) ;

> Découverte de l’exposition L’eau dans la ville au temps des Foires de Champagne (exposition conçue et prêtée par le Département de l’Aube) ;

> Initiation à l’héraldique avec “Quel est ton blason ?”. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 09:00:00

fin : 2024-03-28 19:00:00

Marché et parvis des Halles de Troyes

Troyes 10000 Aube Grand Est

