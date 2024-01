Foire au jambon Esplanade Roland-Barthes Bayonne, jeudi 4 avril 2024.

Foire au jambon Esplanade Roland-Barthes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Des exposants locaux mettent en valeur un savoir-faire traditionnel à travers une agriculture et un élevage soucieux de la qualité de leurs productions et de la préservation de l’environnement.

Le concours du meilleur jambon fermier, de la meilleure omelette… au jambon, l’intronisation de nouveaux ambassadeurs sont autant de temps forts à pratiquer en famille.

Esplanade Roland-Barthes Carreau des halles

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-07



L’événement Foire au jambon Bayonne a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Bayonne