FOIRE AU GRAS Rieux-Minervois

Rieux-Minervois Aude Rieux-Minervois 25ème Foire au Gras à la Salle polyvalente de 8 H à 13 H.

Vente de fois gras et dégustation, volailles…

Marché des producteurs artisanat, rue Pierre et Marie Curie. De bons produits fermiers de l’Aude pour préparer de succulents plats et ravir ses invités pour les repas de fêtes. +33 6 75 89 86 66 Rieux-Minervois

