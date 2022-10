FOIRE AU GRAS Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Aude Le samedi 19 novembre 2022, de 8 H à 13 H, la capitale de la Blanquette et de la Fricassée vous accueille lors de sa réputée Foire au gras : volailles, abats, rôtis, foies de canards crus, ou cuits…

Producteurs et éleveurs vous feront partager leur passion et leur savoir-faire à travers ces produits labellisés de grande qualité.

Un événement particulier ou chaque visiteur devra respecter les consignes. Port du masque et distanciation sociale seront obligatoires pour profiter dans de bonnes conditions de cet évènement tant apprécié. r.leon@limoux.fr +33 4 68 20 83 51 Limoux

