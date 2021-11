Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan FOIRE AU GRAS ET AUX PRODUITS RÉGIONAUX Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

FOIRE AU GRAS ET AUX PRODUITS RÉGIONAUX Sérignan, 11 décembre 2021, Sérignan. FOIRE AU GRAS ET AUX PRODUITS RÉGIONAUX Sérignan

2021-12-11 08:00:00 – 2021-12-11 18:00:00

Sérignan Hérault Rendez-vous à la Foire au Gras de Sérignan.

Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veillent à respecter notre agriculture, nos terres, et qui prennent le temps de cuisiner. Une occasion également de découvrir de nouveaux produits, tous authentiques. La Foire au Gras se tient au cœur de Sérignan, et comme à son habitude, elle fait la part belle aux produits de saison et du terroir en privilégiant les petits producteurs et artisans. +33 892 98 04 76 Rendez-vous à la Foire au Gras de Sérignan.

Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veillent à respecter notre agriculture, nos terres, et qui prennent le temps de cuisiner. Une occasion également de découvrir de nouveaux produits, tous authentiques. Sérignan

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan