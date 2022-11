FOIRE AU GRAS DE CASTELNAUDARY ET MARCHÉ GOURMAND Castelnaudary Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Castelnaudary

FOIRE AU GRAS DE CASTELNAUDARY ET MARCHÉ GOURMAND

Castelnaudary, 4 décembre 2022

Avenue Maréchal Leclerc Castelnaudary Aude

2022-12-04 07:30:00

Aude Castelnaudary Comme les années précédentes, retrouvez de très nombreux producteurs et éleveurs de volailles du département et des départements voisins.

Le matin, la foire se déroulera dès 7H30 au Gymnase Pierre de Coubertin. Après avoir fait quelques achats pour préparer vos fêtes de fin d’année, un repas vous sera proposé à la Halle aux Grains. Vous pourrez profiter également tout au long de cette journée du marché de Noël ainsi que d’un marché gourmand et artisanal qui auront lieu sur la contre-allée Cours de la République. https://www.ville-castelnaudary.fr/ Castelnaudary

