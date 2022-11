FOIRE AU GRAS DE BELPECH Belpech Belpech Catégories d’évènement: Aude

Aude Belpech Le dimanche 12 décembre, le comité des foires de Belpech donne rendez-vous à tous les gourmets pour sa 46ème foire au gras ! Au programme :

– à 10h : remise des prix concours de foie gras et plats cuisinés

– à 10h30 : défilé de la confrérie

– à 11h : intronisations à la confrérie des Fins Gourmets

– à 11h30 : remise du Trophée Verdale Animations gratuites toute la journée : marché de produits du terroir de 8 H à 17 H, stand « mangez Audois » et concours de cuisine…

Foire au gras de 8 H à 12 H. Repas gastronomique à 13h à la salle polyvalente.

Inscriptions et renseignements au 04.68.23.34.62. Foire organisée par le Comité des foires de Belpech avec le soutien de la Mairie et du Comité des Fêtes. asso.belpech@gmail.com +33 4 68 23 34 62 Belpech

