Foire au boudin Rue Jean Jaurès Neuvy-sur-Loire, samedi 13 avril 2024.

La traditionnelle foire au boudin revient cette année encore pour le plus grand plaisir des amateurs, qui voudront participer au concours du « plus gros mangeur de boudin » ! Cette foire sera agrémentée par des animations musique, défilé, stands de produits du terroir, plantes, manège… Cette année, une foire aux plantes accompagnera la foire au boudin. Le concours du plus gros mangeur de boudin aura lieu vers 16h. .

Rue Jean Jaurès Centre-ville de Neuvy-sur-Loire

Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

