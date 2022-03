FOIRE ATTRACTIVE DE PRINTEMPS Nancy, 1 avril 2022, Nancy.

Il s’agira de la 683ème édition de la fête foraine de Nancy. Plus de 180 métiers seront présents sur le champ de foire.

Chaque année la foire la foire de Nancy célèbre toujours le printemps. Elle est l’une des plus anciennes et des plus grandes de l’Hexagone. Sa première édition remonte à 1339. On y trouve des manèges et attractions pour toute la famille : calmes ou extrêmes, pour adulte ou enfant. La grande roue, le palais du rire, la piste de karting, les auto tamponneuses, le simulateur de vol, la catapulte, le gravitron…

Pour se remettre de ses émotions ou juste passer du bon temps, la Foire de Nancy est jalonnée de petits snacks et restaurants.

En signe de solidarité, le mardi 29 avril, les industriels forains ont prévu une journée à l’hôpital d’enfants de Brabois afin d’apporter un peu de joie et de réconfort aux enfants.

Le mardi 26 avril, est organisée une journée spéciale destinée aux seniors et aux personnes à mobilité réduite, avec un goûter et l’accès gratuit aux attractions.

Le public bénéficiera de deux journées à tarif réduit sur les manèges les mercredi 6 et 27 avril.

La foire attractive accueillera le public de 14h à 23h du dimanche au mercredi, de 14h à minuit le vendredi et de 14h à 1h du matin le samedi soir et la veille des jours fériés.

Ouverture des métiers de bouche à 11h en semaine et le 1er mai, et à 10h les dimanches (excepté le 1er mai 2022) et jours fériés.

Le son est coupé à 22h en semaine et 23h les vendredis et samedis.

Dimanche 1er mai 2022 : fermeture de la foire à 22h.

Fermeture hebdomadaire le jeudi.

contact@foiredenancy.com http://www.foiredenancy.com/

