**Foire artisanale** **9 mai 2021

9h-18h**

place Jean Aicard Organisée par Souleu Fêtes et traditions **Contact : 07 77 76 77 78** Entrée libre Ces animations auront lieu sous réserve de l’évolution de la pandémie et dans les respect des gestes sanitaires. Port du masque obligatoire

exposition, animations… Place Jean Aicard 83210 Solliès-Ville Solliès-Ville

