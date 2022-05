Foire artisanale nocturne Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Var

Foire artisanale nocturne Saint-Mandrier-sur-Mer, 15 juillet 2022, Saint-Mandrier-sur-Mer. Foire artisanale nocturne quai d’Honneur Place des Résistants Saint-Mandrier-sur-Mer

2022-07-15 17:00:00 – 2022-07-15 23:00:00 quai d’Honneur Place des Résistants

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Saint-Mandrier-sur-Mer Après une belle journée d’été, venez déambuler dans les stands sur la place des Résistants. pleinvarts@gmail.com +33 6 09 95 83 21 http://www.pleinvarts.com/ quai d’Honneur Place des Résistants Saint-Mandrier-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Mandrier-sur-Mer Adresse quai d'Honneur Place des Résistants Ville Saint-Mandrier-sur-Mer lieuville quai d'Honneur Place des Résistants Saint-Mandrier-sur-Mer Departement Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mandrier-sur-mer/

Foire artisanale nocturne Saint-Mandrier-sur-Mer 2022-07-15 was last modified: by Foire artisanale nocturne Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer 15 juillet 2022 Saint-Mandrier-sur-Mer Var

Saint-Mandrier-sur-Mer Var