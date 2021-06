Blanzy Blanzy Blanzy, Saône-et-Loire Foire artisanale et commerciale Blanzy Blanzy Catégories d’évènement: Blanzy

Saône-et-Loire

Foire artisanale et commerciale Blanzy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Blanzy. Foire artisanale et commerciale 2021-07-03 – 2021-07-03 Place Général Leclerc Espace de Vie et d’Animation

Blanzy Saône-et-Loire Présence d’artisans, commerçants, entrepreneurs. Animations musicales et commerciales. Retraite aux flambeaux. Entrée gratuite. +33 3 85 68 00 99 Présence d’artisans, commerçants, entrepreneurs. Animations musicales et commerciales. Retraite aux flambeaux. Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Blanzy, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Blanzy Adresse Place Général Leclerc Espace de Vie et d'Animation Ville Blanzy lieuville 46.69667#4.39098