FOIRE ARTISANALE Anould, 6 novembre 2021, Anould.

Anould Vosges Anould

Le traditionnel fumé, le foie gras, les terrines de truite, le munster, les râpés, les pâtisseries, les bonbons et les chocolats, les confitures et petits Crus de notre belle région, le miel de nos sapins, la bière Vosgienne, les vins de Toul et de Meuse…

Mais aussi bijoux, créatrices de mode et culture qui serviront de vitrine au savoir-faire artisanal régional

Restauration et buvette sur place avec des produits lorrains et Grand Est au menu.

+33 6 86 81 96 33

Comité des Fêtes

