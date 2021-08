Foire Antiquités Brocante Parc des expositions, 25 septembre 2021, Le Sequestre.

Les salons d’antiquaires sont une excellente façon de découvrir le marché de l’art. Ils offrent en effet aux amateurs l’opportunité de découvrir une grande diversité de meubles anciens, objets d’art et tableaux anciens, et ainsi de s’aiguiser « l’oeil », tout en prenant connaissance des prix du marché. La meilleure assurance de faire les bons choix pour un amateur d’art est en effet d’etre un acheteur averti et bien informé. Point d’orgue du dynamisme de la Chambre Syndicale des Antiquaires du Tarn, le 45 ème salon des antiquaires d’Albi a acquis au fil des ans ses lettres de noblesse, et se positionne aujourd’hui comme le salon de référence en Midi-Pyrénées. Informations pratiques : Horaires d’ouverture pour les visiteurs : Vendredi de 10h à 20h et le samedi & dimanche de 10h à 19h Prix d’entrée : 4€ – Parking à proximité Service de restauration et bar Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00 / dimanche de 10h00 à 17h00 Journée marchande pour les professionnels : jeudi de 08h00 à 18h00. Tarifs : Gratuit. Parking à proximité Service de restauration et bar.

Du Vendredi 24 au 26 Septembre, le salon Antiquités Brocante ouvrira ses portes au Parc des Expositions d’Albi. Les BD et livres anciens font leur apparition cette année sur notre événement.

