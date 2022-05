Foire Antiquités Brocante

Foire Antiquités Brocante, 16 juillet 2022, . Foire Antiquités Brocante

2022-07-16 08:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 La 45ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle place des arcades. 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc. Accès gratuit pour les visiteurs. La 45ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle place des arcades. 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc. Accès gratuit pour les visiteurs. +33 6 84 53 65 66 La 45ème édition de la foire antiquités brocante de Monflanquin, réservée aux professionnels, se déroulera sur la traditionnelle place des arcades. 35 exposants sont attendus proposant meubles d’époque, bibelots, tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc. Accès gratuit pour les visiteurs. © Office de Tourisme de Monflanquin dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville