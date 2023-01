Foire annuelle et Fête foraine Charnizay Charnizay Charnizay Catégories d’Évènement: Charnizay

Indre-et-Loire

Foire annuelle et Fête foraine Charnizay, 11 mars 2023, Charnizay Charnizay. Foire annuelle et Fête foraine Charnizay Indre-et-Loire

2023-03-11 – 2023-03-12 Charnizay

Indre-et-Loire Charnizay Samedi :

Fête de la rousserolle, fête foraine, carnaval des écoles du RPI Charnizay/St-Flovier, soirée dansante avec repas.

Dimanche :

Fête de la rousserolle, fête foraine, course cycliste. Samedi :

Fête de la rousserolle, fête foraine, carnaval des écoles du RPI Charnizay/St-Flovier, soirée dansante avec repas.

Dimanche :

Fête de la rousserolle, fête foraine, course cycliste. eliane.coulon@orange.fr +33 6 42 53 98 93 http://www.charnizay37.fr/ Charnizay

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Charnizay, Indre-et-Loire Autres Lieu Charnizay Adresse Charnizay Indre-et-Loire Ville Charnizay Charnizay lieuville Charnizay Departement Indre-et-Loire

Charnizay Charnizay Charnizay Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charnizay-charnizay/

Foire annuelle et Fête foraine Charnizay 2023-03-11 was last modified: by Foire annuelle et Fête foraine Charnizay Charnizay 11 mars 2023 Charnizay Charnizay, Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Charnizay Charnizay Indre-et-Loire