Lignières Cher Un lundi au soleil à Lignières, festif par ses animations sur une foire où se côtoieront nombre de producteurs de bouche et d’artisanat pour préparer votre 14 juillet ! Préparation des fêtes du 14 juillet avec cette foire où tous les métiers de bouche seront représentés, des animations ponctueront cette matinée. +33 2 48 60 00 18 Un lundi au soleil à Lignières, festif par ses animations sur une foire où se côtoieront nombre de producteurs de bouche et d’artisanat pour préparer votre 14 juillet ! pixabay dernière mise à jour : 2021-06-03 par

