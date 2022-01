Foire agricole Navarrenx, 5 février 2022, Navarrenx.

Foire agricole Navarrenx

2022-02-05 09:00:00 – 2022-02-05 19:00:00

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Des concessionnaires agricoles et automobiles du territoire exposent tracteurs et outillage agricole d’occasion, véhicules utilitaires et de tourisme sur les places du village. Les étals de forains et camelots, en nombre, occupent le reste de l’espace public, jusqu’à la friche Lansalot où sont rassemblés Blondes d’Aquitaine, génisses, chevaux de trait, exposition avicole. Un vide-greniers important et une exposition de véhicules anciens complètent le programme de cette manifestation.

Buvette et restauration sur place.

+33 6 17 26 42 98

Navarrenx

