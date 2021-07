Antugnac Antugnac Antugnac, Aude FOIRE AGRICOLE GOURMANDE ARTISANALE Antugnac Antugnac Catégories d’évènement: Antugnac

FOIRE AGRICOLE GOURMANDE ARTISANALE Antugnac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Antugnac. FOIRE AGRICOLE GOURMANDE ARTISANALE 2021-07-03 – 2021-07-03

Antugnac Aude Antugnac La foire se tiendra pendant deux jours, sur les terres du Château d’Antugnac (Collovray&Terrier), au cœur de du village historique. Cette foire est une occasion passionnante pour les producteurs et artisans locaux de présenter le meilleur des produits locaux dans un cadre animé et convivial ! florence.frou@orange.fr +33 6 04 49 66 08 https://www.facebook.com/cdfantugnac/ dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails