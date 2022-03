Foire agricole de Gibles Gibles Gibles Catégories d’évènement: Gibles

Gibles Saône-et-Loire Gibles EUR Vente de bovins

Exposants matériels agricoles

Produits fermiers et artisanaux

Brocante, vide grenier

Repas sous chapiteau possible

