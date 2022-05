FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS, 8 mai 2022, .

FOIRE AGRICOLE AUX BEAUX VINS

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 20:00:00 20:00:00

Pour la première fois en Côte Indigo, découvrez la Foire agricole aux Beaux Vins. Le rendez-vous des bons vivants !

Au programme :

– Expositions de 40 vaches : concours de 10h à 12h – exposition de 10h à 18h.

– Apéritif et repas vigneron à la guinguette éphémère (midi et soir) avec la participation des vignerons pérignanais.

– Restauration terroir (10h à 20h) : charcuterie de cochon noir, burger d’Angus, gardiane de taureau, tripes, salade paysanne, fromages et douceurs sucrées…

– Concerts :

– Macadam farmer, fanfare fermière (12h)

– Taraf Goulamas, fanfare culinaire (16h),

– Ricoune, icône des férias et fêtes votives du sud de la France. Auteur interprète des chansons «La Vache» ou encore «Dans un petit verre à ballon» (18h)

– Marché de producteurs : asperges, miel, truffes, huile d’olive et tapenade, produits de beauté à base de lait d’ânesse, amandes… 10h à 18h

– Animation culinaire alliant produits de la ferme et vin – 10h à 12h30

– Spectacle équestre par la manade Margé et Laurent Buffanio – 14h

– Jeux et ateliers pour enfants : Rodéo, maquillage, la vache à traire, tous de poney, mini ferme, etc… 10h à 18h.

+33 4 68 46 60 60 https://fb.me/e/1Csbai7OT

