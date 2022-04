Foire à tout Vide-grenier Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

Seine-Maritime

Foire à tout Vide-grenier Saint-Aubin-sur-Mer, 22 mai 2022, Saint-Aubin-sur-Mer. Foire à tout Vide-grenier Saint-Aubin-sur-Mer

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 19:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Que vous cherchiez des livres, des vêtements ou des bibelots, vous trouverez tout à la foire à tout de Saint-Aubin-sur -mer !

Renseignements et inscriptions auprès de l’association “Saint Aubin passionnément” : 3€ / mètre – 2€ pour les saintaubinois.

Modalités et bulletin d’inscription : https://www.saintaubinsurmer76.fr/fr/foireatout.html

De 9h00 à 19h00, Ferme Noré, derrière la mairie. Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime