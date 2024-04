Foire à tout FOURGES Vexin-sur-Epte, dimanche 26 mai 2024.

Foire à tout FOURGES Vexin-sur-Epte Eure

Vous aimez chiner, trouvez des pépites ou vous souhaitez vider votre grenier d’objets qui ne vous servent plus ?

Le comité des fêtes de Fourges organise une foire à tout le dimanche 26 mai au stade de Fourges.

Sur place vous retrouverez buvette et restauration.

Pour les exposants

Tarifs 15€ les 6 mètre, véhicule stationné derrière le stand. 2 véhicules stationnés = 12 mètres

ATTENTION ! Paiement au moment de la réservation avec le cerfa 13939*01 rempli.

Pour plus d’informations et réservation 02 32 53 57 45

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 06:30:00

fin : 2024-05-26

FOURGES 45 Route de Gasny

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie

