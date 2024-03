Foire à tout stade de foot Val-de-Scie, dimanche 2 juin 2024.

Foire à tout stade de foot Val-de-Scie Seine-Maritime

Foire à tout annuelle de l’union sportive d’auffay organisée sur le stade municipal situé au hameau du mesnil sauval, 76720 auffay.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs dès 6h à 18h et un parking visiteurs est mis à disposition.

Le club de l’union sportive d’auffay propose une restauration et buvette sur place et tout au long de la journée.

Le stade municipal est équipé de wc homme et femme dont 1 pmr.

Quelques animations seront proposées comme des structures gonflables, glaciers, etc…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 06:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

stade de foot Lieu-dit Mesnil Sauval

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie angeljb76@live.fr

