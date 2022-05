Foire à tout Theneuille Theneuille Catégories d’évènement: Allier

Theneuille

Foire à tout Theneuille, 28 mai 2022, Theneuille. Foire à tout Rue des Vignes La Font au Cochon Theneuille

2022-05-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00 Rue des Vignes La Font au Cochon

Theneuille Allier Theneuille L’Association Par d’ssus la Bouchure vous propose une Foire à Tout, de 14h à 18h, les 28 et 29 Mai 2022, à la Font au Cochon à Theneuille. r r nVêtements, bibelots et bouquinerie. r r nInformations: lafontaucochon@orange.fr lafontaucochon@orange.fr +33 6 89 42 12 49 Rue des Vignes La Font au Cochon Theneuille

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OTI Vallée du Coeur de France

Détails Catégories d’évènement: Allier, Theneuille Autres Lieu Theneuille Adresse Rue des Vignes La Font au Cochon Ville Theneuille lieuville Rue des Vignes La Font au Cochon Theneuille Departement Allier

Theneuille Theneuille Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theneuille/

Foire à tout Theneuille 2022-05-28 was last modified: by Foire à tout Theneuille Theneuille 28 mai 2022 Allier Theneuille

Theneuille Allier