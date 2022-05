Foire à tout Saint-Suliac Saint-Suliac Catégories d’évènement: 35430

Saint-Suliac

Foire à tout Saint-Suliac, 14 juillet 2022, Saint-Suliac. Foire à tout Saint-Suliac

2022-07-14 08:00:00 – 2022-07-14 19:00:00

Saint-Suliac 35430 Saint-Suliac A Saint-Suliac, les objets se chinent, au détour des ruettes, ou encore au fil de l’eau en bordure de Rance. Ils se prennent à rêver d’une deuxième vie. Organisé par Saint-Suliac en Fête, avec 130 exposants. Bulletin d’inscription disponible en téléchargement. stsuliacenfete@gmail.com +33 6 62 10 52 85 https://saint-suliac-en-fete.com/ A Saint-Suliac, les objets se chinent, au détour des ruettes, ou encore au fil de l’eau en bordure de Rance. Ils se prennent à rêver d’une deuxième vie. Organisé par Saint-Suliac en Fête, avec 130 exposants. Bulletin d’inscription disponible en téléchargement. Saint-Suliac

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 35430, Saint-Suliac Autres Lieu Saint-Suliac Adresse Ville Saint-Suliac lieuville Saint-Suliac Departement 35430

Saint-Suliac Saint-Suliac 35430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-suliac/

Foire à tout Saint-Suliac 2022-07-14 was last modified: by Foire à tout Saint-Suliac Saint-Suliac 14 juillet 2022 35430 saint -suliac

Saint-Suliac 35430