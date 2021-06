Caen Caen 14000, Caen Foire à tout Saint-Paul Caen Caen Catégories d’évènement: 14000

Caen

Foire à tout Saint-Paul Caen, 20 juin 2021-20 juin 2021, Caen. Foire à tout Saint-Paul 2021-06-20 09:00:00 – 2021-06-20

Caen 14000 L’association Village Saint-Paul organise une foire à tout autour de la place Saint-Paul.

La foire à tout Saint-Paul, réservée aux particuliers, revient !

Un food truck sera présent pour régaler petits et grands de Galettes saucisses.Mesures de distanciationPort du masque obligatoire.Installation à partir de 8h

