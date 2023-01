Foire à tout Saint-Ouen-le-Mauger, 17 septembre 2023, Saint-Ouen-le-Mauger Saint-Ouen-le-Mauger.

Vente de particuliers d’articles divers. Venez chiner sur la foire à tout annuelle de Saint-Ouen-le-Mauger organisée par l’association 5 villages pour les z’enfants sur la place de la mairie ! Restauration et buvette sur place et marché de producteurs locaux et commerçants dans la salle des fêtes.

Parking.

aline.lebret@laposte.net +33 6 26 50 50 64

