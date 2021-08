Olivet Rue Marcel Belot Loiret, Olivet Foire à tout Rue Marcel Belot Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Rue Marcel Belot, le dimanche 12 septembre à 06:30

Inscriptions au bar le Celtique, 347 rue Marcel Belot, jusqu’au 10/09 (fermeture annuelle du 6 au 26/08). Tarifs des exposants : * voiture : 15€ * voiture + remorque : 20€ * camionnette ou camping-car : 25€

