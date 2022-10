Foire à tout Pommerit-le-Vicomte Pommerit-le-Vicomte Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Pommerit-le-Vicomte

Foire à tout Pommerit-le-Vicomte, 3 septembre 2023, Pommerit-le-Vicomte. Foire à tout

Rue René Guy Cadiou Salle omnisport et abords Pommerit-le-Vicomte Ctes-d’Armor Salle omnisport et abords Rue René Guy Cadiou

2023-09-03 06:00:00 – 2023-09-03 18:00:00

Salle omnisport et abords Rue René Guy Cadiou

Pommerit-le-Vicomte

Ctes-d’Armor Foire à tout organisée par le Comité d’animation de Pommerit-le-Vicomte en intérieur et extérieur avec environ 150 exposants. Ouverte aux particuliers et professionnels (réservation obligatoire). Exposants : possibilité pour l’intérieur de déposer les affaires la veille à partir de 17h. Accueil le dimanche 3 septembre à partir de 6h. Restauration rapide, buvette, crêpes, gâteaux… Toilettes et accès handicapés. comitedanimations.plv@gmail.com +33 6 48 07 94 63 Salle omnisport et abords Rue René Guy Cadiou Pommerit-le-Vicomte

Lieu Pommerit-le-Vicomte
Adresse Salle omnisport et abords Rue René Guy Cadiou

Pommerit-le-Vicomte Ctes-d'Armor