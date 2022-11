Foire à tout Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Moysan

Foire à tout Plouégat-Moysan, 4 décembre 2022, Plouégat-Moysan. Foire à tout

Salle Ploégadis Plouégat-Moysan Finistère

2022-12-04 – 2022-12-04 Plouégat-Moysan

Finistère Plouégat-Moysan Venez chiner à la foire à tout de Plouégat-Moysan.

Peut-être ferez-vous de belles trouvailles… objets anciens et rares, décoration, vaisselle, livres, jouets, vêtements… +33 2 98 79 21 93 Plouégat-Moysan

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouégat-Moysan Autres Lieu Plouégat-Moysan Adresse Salle Ploégadis Plouégat-Moysan Finistère Ville Plouégat-Moysan lieuville Plouégat-Moysan Departement Finistère

Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouegat-moysan/

Foire à tout Plouégat-Moysan 2022-12-04 was last modified: by Foire à tout Plouégat-Moysan Plouégat-Moysan 4 décembre 2022 Finistre Plouégat-Moysan Salle Ploégadis Plouégat-Moysan Finistère

Plouégat-Moysan Finistère