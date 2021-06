Ocqueville Ocqueville Ocqueville, Seine-Maritime Foire à tout Ocqueville Ocqueville Catégories d’évènement: Ocqueville

Seine-Maritime

Foire à tout Ocqueville, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Ocqueville. Foire à tout 2021-07-04 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-04 17:00:00 17:00:00

Ocqueville Seine-Maritime Ocqueville Entrée gratuite

Exposants : 1.50€/ml

Restauration et buvette sur place, food truck

Sur le terrain communal, près de la mairie.

Animations pour les enfants et tombola, participation du club de Molkky d’Yvetot Entrée gratuite

Exposants : 1.50€/ml

Restauration et buvette sur place, food truck

Sur le terrain communal, près de la mairie.

Animations pour les enfants et tombola, participation du club de Molkky d’Yvetot +33 6 52 10 44 15 Entrée gratuite

Exposants : 1.50€/ml

Restauration et buvette sur place, food truck

Sur le terrain communal, près de la mairie.

Animations pour les enfants et tombola, participation du club de Molkky d’Yvetot Entrée gratuite

Exposants : 1.50€/ml

Restauration et buvette sur place, food truck

Sur le terrain communal, près de la mairie.

Animations pour les enfants et tombola, participation du club de Molkky d’Yvetot

Détails Catégories d’évènement: Ocqueville, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Ocqueville Adresse Ville Ocqueville lieuville 49.80142#0.69