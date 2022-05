Foire à Tout Le Bourg-Dun, 5 juin 2022, Le Bourg-Dun.

Foire à Tout Le Bourg-Dun

2022-06-05 – 2022-06-05

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Le Bourg-Dun

Foire à tout et repas champêtre avec musicien au bord de l’eau.

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les mercredi 1 et vendredi 3 juin entre 16h00 et 19h00.

Renseignement : Mairie : 02 35 83 03 39 / Thierry : 06 07 31 73 73

Foire à tout et repas champêtre avec musicien au bord de l’eau.

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les mercredi 1 et vendredi 3 juin entre 16h00 et 19h00.

Renseignement : Mairie : 02 35 83 03 39 / Thierry : 06 07 31 73 73

+33 2 35 83 03 39

Foire à tout et repas champêtre avec musicien au bord de l’eau.

Inscription à la Mairie du Bourg-Dun les mercredi 1 et vendredi 3 juin entre 16h00 et 19h00.

Renseignement : Mairie : 02 35 83 03 39 / Thierry : 06 07 31 73 73

Le Bourg-Dun

dernière mise à jour : 2022-05-06 par