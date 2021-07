La Ferté-Saint-Samson La Ferté-Saint-Samson La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime Foire à tout La Ferté-Saint-Samson La Ferté-Saint-Samson Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Samson

Seine-Maritime

Foire à tout La Ferté-Saint-Samson, 1 août 2021-1 août 2021, La Ferté-Saint-Samson. Foire à tout 2021-08-01 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-01

La Ferté-Saint-Samson Seine-Maritime La Ferté-Saint-Samson Le comité des fêtes de la Ferté-Saint-Samson organise une grande foire à tout le dimanche 1er août 2021 à partir de 7h. Le comité des fêtes de la Ferté-Saint-Samson organise une grande foire à tout le dimanche 1er août 2021 à partir de 7h. +33 6 26 43 07 73 Le comité des fêtes de la Ferté-Saint-Samson organise une grande foire à tout le dimanche 1er août 2021 à partir de 7h. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Saint-Samson, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu La Ferté-Saint-Samson Adresse Ville La Ferté-Saint-Samson lieuville 49.57724#1.52462