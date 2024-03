Foire à tout, kermesse et exposition Lammerville, dimanche 4 août 2024.

Foire à tout, kermesse et exposition Lammerville Seine-Maritime

Amusez vous en famille et faites de bonnes affaires à Lammerville ce dimanche à l’occasion de la kermesse et de la foire à tout dans la village. Profitez également d’une exposition de Pascal Lefebvre à la salle de la Charretterie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04

fin : 2024-08-04

Rue des Canadiens

Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie

L’événement Foire à tout, kermesse et exposition Lammerville a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux