Foire à tout Dieppe, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Dieppe.

Foire à tout 2021-07-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00 Square Maurice Levasseur Rue Alexandre Anquetin

Dieppe Seine-Maritime

C’est officiel : le CORD 76 reprend ses activités.

Le staff sera heureux de vous accueillir à son 1er rdv « grand public »

╚► le MERCREDI 14 JUILLET

╚► Square Maurice Levasseur, Rue Alexandre Anquetin à Dieppe (Janval).

Au programme de la journée :

╚► De 8h à 18h : FOIRE A TOUT : 3 € le mètre linéaire.

╚► Dès 14h, une KERMESSE ROSE SOLIDAIRE sera proposée aux jeunes et moins jeunes : jeux, animations, surprises, cadeaux…

– Sur place petite restauration –

✅ Pour la logistique de la foire à tout, pré inscriptions & renseignement par mail : bureau.cord76@gmail.com

Merci à vous,

et vivement le moment de se retrouver.

Bien entendu, vous serez accueillis dans le respect des gestes barrière et des règles sanitaires : distanciation, gel, et port du masque obligatoire.

