Foire à tout de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Foire à tout de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Deauville, 7 août 2022, Deauville. Foire à tout de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Boulevard Eugène Boudin Deauville Calvados

2022-08-07 07:00:00 07:00:00 – 2022-08-07 19:00:00 19:00:00 Deauville

Calvados L’ Amicale des Sapeurs Pompiers de Touques organise sa foire à tout annuelle. Les stands seront installés toute la journée rue Eugène Boudin.

Possibilité de restauration et buvette sur place. Informations exposants :

– installation à partir de 5h30

– 4€50 le mètre Deauville

