foire à tout Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

foire à tout Cany-Barville, 12 juin 2022, Cany-Barville. foire à tout Cany-Barville

2022-06-12 – 2022-06-12

Cany-Barville Seine-Maritime 13ème Foire à tout de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Cany-Barville.

Buvette, restauration et tombola sur place.

Exposants : 2€ le mètre, inscriptions auprès des membres de l’APEL au 06 13 90 17 43 ou 06 77 79 60 87, jusqu’au 3 juin 2022.

Visiteurs : 1€ / gratuit – 16 ans. (au profit de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc)

Parking de la Poste de 8h30 à 17h30. 13ème Foire à tout de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Cany-Barville.

Buvette, restauration et tombola sur place.

Exposants : 2€ le mètre, inscriptions auprès des membres de l’APEL au 06 13 90 17 43 ou 06 77 79 60 87, jusqu’au 3 juin 2022.

Visiteurs… +33 6 13 90 17 43 13ème Foire à tout de l’école Sainte Jeanne d’Arc de Cany-Barville.

Buvette, restauration et tombola sur place.

Exposants : 2€ le mètre, inscriptions auprès des membres de l’APEL au 06 13 90 17 43 ou 06 77 79 60 87, jusqu’au 3 juin 2022.

Visiteurs : 1€ / gratuit – 16 ans. (au profit de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Jeanne d’Arc)

Parking de la Poste de 8h30 à 17h30. Cany-Barville

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Ville Cany-Barville lieuville Cany-Barville Departement Seine-Maritime

foire à tout Cany-Barville 2022-06-12 was last modified: by foire à tout Cany-Barville Cany-Barville 12 juin 2022 Cany-Barville seine-maritime

Cany-Barville Seine-Maritime