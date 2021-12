Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Foire à tout Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Foire à tout Cany-Barville, 23 janvier 2022, Cany-Barville. Foire à tout Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin Cany-Barville

2022-01-23 08:00:00 08:00:00 – 2022-01-23 18:00:00 18:00:00 Salle Daniel Pierre 100 Rue du Moulin

Envie de chiner et de faire de bonnes affaires ?

Venez vous balader à la foire de Cany-Barville !

Venez vous balader à la foire de Cany-Barville ! jardinsdecany@gmail.com +33 6 82 35 04 63 Envie de chiner et de faire de bonnes affaires ?

