Foire à tout Cany-Barville, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Cany-Barville. Foire à tout 2021-07-11 08:00:00 – 2021-07-11 17:00:00 Rue Louis Bouilhet Parking de la salle Daniel pierre

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Foire à tout sur le parking de la salle Daniel pierre. De 8h à 17h.

Entrée 1€/+12 ans.

Foire à tout sur le parking de la salle Daniel pierre. De 8h à 17h.

Entrée 1€/+12 ans.

Exposant : 2€/ml.

leslutinsdepergaud76@gmail.com

Rue Louis Bouilhet Parking de la salle Daniel pierre