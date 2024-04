Foire à tout Stade Municipal Bueil, dimanche 19 mai 2024.

Foire à tout Stade Municipal Bueil Eure

Vous aimez chiner, trouvez des pépites ou vous souhaitez vider votre grenier d’objets qui ne vous servent plus ?

L’Association pour les écoliers de Bueil en Normandie organise une foire à tout le dimanche 19 mai en extérieur au stade municipal de Bueil

Sur place vous retrouverez buvette et restauration.

Pour les exposants

Tarifs 3€ le mètre (5mètres minimum si véhicule)

Les professionnels de l’alimentaire ne sont pas admis sauf accord exceptionnel avec les organisateurs.

Installation des stands entre 6h30 et 8h.

Pour plus d’informations et réservation 06 52 12 77 61 / contact@apebn.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:30:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Stade Municipal Rue du stade

Bueil 27730 Eure Normandie contact@apebn.fr

L’événement Foire à tout Bueil a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération