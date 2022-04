Foire à tout Brachy Brachy Catégories d’évènement: Brachy

Seine-Maritime

Foire à tout Brachy, 1 mai 2022, Brachy. Foire à tout stade de foot Chemin du stade Brachy

2022-05-01 07:00:00 – 2022-05-01 18:00:00 stade de foot Chemin du stade

Brachy Seine-Maritime Brachy Faites un tour sur la foire à tout des Parents d’élèves de l’école de Brachy! Elle a lieu au stade dès 7h! Buvette et restauration sur place !

2€ le mètre exposants! Faites un tour sur la foire à tout des Parents d’élèves de l’école de Brachy! Elle a lieu au stade dès 7h! Buvette et restauration sur place !

2€ le mètre exposants! +33 6 35 27 92 21 Faites un tour sur la foire à tout des Parents d’élèves de l’école de Brachy! Elle a lieu au stade dès 7h! Buvette et restauration sur place !

2€ le mètre exposants! stade de foot Chemin du stade Brachy

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brachy, Seine-Maritime Autres Lieu Brachy Adresse stade de foot Chemin du stade Ville Brachy lieuville stade de foot Chemin du stade Brachy Departement Seine-Maritime

Brachy Brachy Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brachy/

Foire à tout Brachy 2022-05-01 was last modified: by Foire à tout Brachy Brachy 1 mai 2022 Brachy seine-maritime

Brachy Seine-Maritime