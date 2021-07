Foire à tout Bouttencourt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bouttencourt.

Foire à tout 2021-07-03 06:00:00 – 2021-07-03

Bouttencourt Somme Bouttencourt

Manifestation proposée par l’association Bresle et Vimeu Avicole Ornithologique sous réserve des conditions et des restrictions sanitaires annoncées et en vigueur à cette période.

– Foire à tout de 6h00 à 19h00 sur l’ancien terrain de foot. Env : 150 exposants environ.

Restauration et buvette sur place.

Emplacement payant à l’inscription et un numéro vous sera donné.

Infos et tarifs auprès de Christian PERROUAS : 02 35 93 63 73

+33 2 35 93 63 73

Brocante©Pixabay

