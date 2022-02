Foire à Tout Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Foire à Tout Biville-la-Baignarde, 11 septembre 2022, Biville-la-Baignarde. Foire à Tout Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde

2022-09-11 06:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 Route de la mer Espace Saint Onuphre

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Foire à tout organisé par Bivill’ Animation, 150 exposants, buvette et restauration sur place.3 € le mètre linéraire Foire à tout organisé par Bivill’ Animation, 150 exposants, buvette et restauration sur place.3 € le mètre linéraire jeanpierre.benard76@gmail.com +33 6 37 60 35 21 Foire à tout organisé par Bivill’ Animation, 150 exposants, buvette et restauration sur place.3 € le mètre linéraire Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Route de la mer Espace Saint Onuphre Ville Biville-la-Baignarde lieuville Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde Departement Seine-Maritime

Foire à Tout Biville-la-Baignarde 2022-09-11 was last modified: by Foire à Tout Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde 11 septembre 2022 Biville-la-Baignarde seine-maritime

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime