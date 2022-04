Foire à Tout Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde

Seine-Maritime

Foire à Tout Biville-la-Baignarde, 15 mai 2022, Biville-la-Baignarde. Foire à Tout Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde

2022-05-15 05:30:00 05:30:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Route de la mer Espace Saint Onuphre

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime Biville-la-Baignarde Réservez et participez à la Foire à Tout organisée par le Football Club de Biville! Inscription jusqu’au 13/05! Réservez et participez à la Foire à Tout organisée par le Football Club de Biville! Inscription jusqu’au 13/05! +33 6 80 77 94 52 Réservez et participez à la Foire à Tout organisée par le Football Club de Biville! Inscription jusqu’au 13/05! Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Biville-la-Baignarde, Seine-Maritime Autres Lieu Biville-la-Baignarde Adresse Route de la mer Espace Saint Onuphre Ville Biville-la-Baignarde lieuville Route de la mer Espace Saint Onuphre Biville-la-Baignarde Departement Seine-Maritime

Foire à Tout Biville-la-Baignarde 2022-05-15 was last modified: by Foire à Tout Biville-la-Baignarde Biville-la-Baignarde 15 mai 2022 Biville-la-Baignarde seine-maritime

Biville-la-Baignarde Seine-Maritime