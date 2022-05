Foire à tout & BINGO BOUSE à cambremer le 5 juin 2022 Cambremer, 5 juin 2022, Cambremer.

Foire à tout & BINGO BOUSE à cambremer le 5 juin 2022 Cambremer

Cambremer Calvados

L’APE de Cambremer vous propose ” Foire à tout ” le dimanche 05 Juin 2025 au Stade Bisson à Cambremer. Accueil dès 7h, entrée libre.

Pour les exposants le tarif : 3 €/m particuliers et 6 €/m professionnels.

Réservation et réglement obligatoire sur www.resapuces.fr code 2612 ou au 07 68 87 25 81.

Bingo Bouse 2 € la case

Un bon d’achat de 1200€ chez Leclerc Voyage

Et de nombreux lots.

Restauration et buvette sur place.

Remboursement uniquement en cas d’annulation due à la crise sanitaire.

+33 7 68 87 25 81 http://www.resapuces.fr/2612

Cambremer

