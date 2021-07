Beauchamps Beauchamps Beauchamps, Manche Foire à tout Beauchamps Beauchamps Catégories d’évènement: Beauchamps

Manche

Foire à tout Beauchamps, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Beauchamps. Foire à tout 2021-07-25 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 18:00:00

Beauchamps Manche Beauchamps Foire à tout 1,50€ le mètre linéaire sans réservation. 3 m gratuits pour les habitants de Beauchamps

Buvette restauration

dernière mise à jour : 2021-07-17

