Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime Beaubec-la-Rosière Une foire à tout est organisée à Beaubec-la Rosière sur la place de la Presle ( face à l’église)

+33 2 35 90 42 66

