Cabourg Calvados L’association Cabourg Basket organise sa grande foire à tout annuelle, avec antiquités et brocante,. Venez dénicher la perle rare ou vider vos placards ! Restauration et buvette sur place. Parking gratuit. Informations exposants : vente de denrées alimentaires refusées. Extérieur : 10€ pour 2m50 (indivisibles), parking minimum 5m pour une voiture.

Intérieur : 8€/m linéaire dans hall couvert. Location de table : 2,50€.

Hippodrome Avenue Michel d'Ornano Cabourg

